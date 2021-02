Movimento 5 Stelle, la scissione è vicina: i 15 senatori dissidenti saranno espulsi

Barbara Lezzi no, Nicola Morra no, e poi con loro altri tredici: la faglia nel M5S c’è tutta, i fuochi e fiamme nelle assemblee degli eletti sono diventate realtà anche in Aula. E poi vanno aggiunti altri otto assenti. Questo nonostante il fatto che nelle ore prima del voto in Aula a Palazzo Madama, avvenuto in tarda serata, c’era stato un pressing costante sugli eletti critici per far sì che cambiassero idea. Operazione a volte riuscita e a volte no.