“Morisi aveva solo il difetto di essere gay”, il giallo della frase di Berlusconi

Il giorno del suo 85esimo compleanno è stato condizionato da una serie di interviste, colloqui ed eventi a cui ha partecipato. Il 29 settembre di Silvio Berlusconi – al netto degli auguri, anche “artefatti“, comparsi sui social – si è concluso con un giallo emerso questa mattina: una sua frase su Luca Morisi e il caso giudiziario che vede coinvolto l’ormai ex capo della comunicazione della Lega e di Matteo Salvini.

Berlusconi e il giallo della frase su Morisi, “Aveva solo il difetto di essere gay”

Un pensiero che ritroviamo a pagina sette dell’edizione de La Stampa in edicola oggi, dove viene riportato (a pagina intera) il colloquio tra il giornalista e il Presidente di Forza Italia nel giorno del suo 85esimo compleanno.

“Ma sì, è chiaro che questa vicenda è un danno per Salvini e per la Lega. Quando c’è di mezzo la droga, poi, ci si fa sempre del male. Però se andiamo a vedere bene, alla fine il caso politico non esiste. Stiamo sempre a parlare di lesbiche e di omosessuali. In fondo Morisi che ha fatto? Aveva solo il difetto di essere gay”. Questo la frase attribuita all’ex Presidente del Consiglio. Un’espressione alquanto colorita (per usare un eufemismo) che non è passata inosservata e che fin dalle prime ore del giorno ha provocato molte proteste.

Un pensiero che, però, viene rinnegato dallo stesso ex Cavaliere che questa mattina, attraverso una nota ufficiale affidata da Forza Italia alle agenzie di stampa, ha dichiarato: “Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai rilasciato alcuna intervista a ‘La Stampa’ e smentisce le parole a lui attribuite”. Insomma, lui smentisce di aver mai rilasciato un’intervista al quotidiano diretto da Massimo Giannini. E su quella frase, che ha tutti i connotati dell’espressione omofoba (perché si parla di “difetto”) diventa un vero e proprio giallo.

