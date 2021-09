Happy birthday mr President Silvio Berlusconi, a lei, alla sua compagna e ai tanti ritocchi che, almeno all’apparenza, quest’ultima sembra aver utilizzato nella foto caricata su Instagram.

Marta Fascina, 31enne fidanzata dell’ex premier e deputata della Repubblica italiana, ha voluto utilizzare Instagram per fare gli auguri al compagno per l’85esimo compleanno. Nelle immagini date in pasto al mondo dei social, il Cavaliere sembra molto più in forma rispetto alle ultime volte in cui l’obiettivo l’ha ripreso in diretta. Qualcuno direbbe che la foto è stata ritoccata.

Da Dallas agli sticker manga è un passo.

Aggiungi un pizzico di Casa nella Prateria, un tocco di Baby Jane… E lo spettacolo è servito: https://t.co/h84ZT89Pio

(story dal profilo Instagram della fidanzata Marta Fascina)#Berlusconi #politicaspettacolo #newferragnez #tvtalk pic.twitter.com/hYX0L4lSG1 — seba pucciarelli (@sebapucc) September 29, 2021

Berlusconi compie 85anni. Ma nella foto di Marta Fascina ne dimostra 60…

Non si preoccupi presidente, gli anni passano per tutti. Anche per lei che lotta contro lo scoccare del tempo. Ma forse l’effetto uomo di cera per questa volta si poteva evitare.

“Sono veri come lefoto che mettono” 🤣🤣🤣#Berlusconi, gli auguri (ritoccati) della giovane fidanzata Marta #Fascina: «Buon compleanno amore!» pic.twitter.com/vxNSQja9Y7 — Italia Mattanza (@IMattanza) September 29, 2021

I social non hanno perso tempo ed in poche ore la foto è diventata virale. Al centro dell’ironia il copy della deputata forzista che ha scritto “Buon compleanno amore mio”, oltre al portamento giovanile del Cavaliere immortalato mano nella mano con la partner mentre passeggia nei viali di Arcore. Il Cavaliere, a scanso di equivoci, solo nell’ultimo mese è stato tre volte ospite dell’ospedale San Raffaele. In concomitanza dei processi che lo riguardano. Ovviamente.