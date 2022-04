“Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre”. Inizia così il lungo post condiviso su Twitter dalla famiglia Raiola, per annunciare la morte del re degli agenti. “Mino ha lottato fino all’ultimo istante con tutte le sue forze – si legge sul profilo del procuratore, dove c’è una foto di Raiola da giovane a fare da sfondo -, proprio come faceva per difendere i calciatori e ancora una volta di ha resi orgogliosi di lui senza nemmeno rendersene conto. Mino è stato parte di tanti calciatori e ha scritto un capitolo indelebile nella storia del calcio moderno”.

“Ci mancherà per sempre – aggiunge la famiglia -, il suo progetto di rendere il mondo del calcio un mondo migliore per i calciatori sarà portato avanti con la stessa passione. Ringraziamo di cuore coloro che ci sono stati vicini e chiediamo a tutti di rispettare la privacy di familiari e amici in questo momento di grande dolore”.

Addio a Mino Raiola, il procuratore che ha cambiato le regole del ‘gioco’

Raiola aveva accusato un primo malore lo scorso gennaio ed era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni erano disperate da tempo e soltanto due giorni fa si era già diffusa la notizia – poi smentita – della sua scomparsa. Il procuratore, nato a Nocera Inferiore 54 anni fa – e poi emigrato in Olanda – ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio scoprendo talenti nella Eredivisie (la massima categoria olandese).

La spregiudicatezza e la lungimiranza hanno caratterizzato da subito il suo percorso professionale e già dai primi anni Duemila, Raiola poteva vantare nella sua scuderia grandissimi calciatori di fama internazionale come Pavel Nedved e Zlatan Ibrahimovic. Nel corso del tempo, un numero sempre maggiore di star del mondo del football hanno deciso di affidare la procura all’agente di origine campana per via della sua capacità unica di far strappare ai suoi assistiti contratti ultramilionari. Tra di loro, attualmente, le stelle più luminose sono Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland e Paul Pogbà.