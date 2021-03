La storia della ministra Dadone fotografata con i tacchi sulla scrivania

Fabiana Dadone, 37 anni, ministra per le politiche giovanili e già ministra della pubblica amministrazione nel Conte II. Ieri, per qualche ora, anche rockstar. O almeno, così l’hanno definita in molti dopo aver visto la foto che lei ha pubblicato su Facebook in occasione della giornata internazionale delle donne. Stravaccata sulla poltrona (qui è il caso ci chiamarla così, “poltrona”), del suo ministero dietro alla sua scrivania e davanti alle bandiere italiana ed europea. Dal basso verso l’alto della foto: tacchi a spillo color rosso fiammante adagiati proprio sulla scrivania, con i piedi incrociati; blue jeans attillato; felpa dei nirvana nera e rossa, penna nella mano sinistra, smartphone nella destra, occhiali e capelli legati. Vero, sembra una rockstar. Nulla di male. E anzi, è questo il messaggio che (probabilmente) voleva dare.

Ho 37 anni e sono una “ragazzina” (per questo Paese) ma faccio il Ministro, non sono sposata ma scelgo ogni giorno di…

Pubblicato da Fabiana Dadone su Lunedì 8 marzo 2021

Fabiana Dadone, la foto su facebook e le reazioni

Ovviamente la foto ha scatenate l’ira dei più conservatori e il giubilo degli altri. Una cascata di polemiche, quasi 9mila commenti (per la maggior parte di persone che magari fino a ieri neanche conoscevano la ministra: Dadone chi?). Comunque, le contestano il poco rispetto dell’istituzione che rappresenta, ché quella posa in quell’ufficio sia irrispettosa. Che apparire pubblicamente così fa arrivare un messaggio sbagliato. Lei non dice di no: o almeno non lo dice a parole. Perché per rispondere ai commenti dei più (si passi il termine) “conservatori”, pubblica un collage: tre foto di tre uomini. Non tre uomini a caso, ma tre presidente degli Stati Uniti d’America: Jimmy Carter, George W. Bush e Barack Obama, nell’identica stessa posizione, con i piedi sulla scrivania dello Sudio Ovale, anche se -scrive- “Loro senza scarpe rosse” (prendendosi un po’ gioco di chi l’avesse insultata). E giù di nuovo polemiche: “Ah, ti vuoi paragonare a loro tre? Liceale”, e via così.

Cosa ha scritto la ministra Fabiana Dadone

La foto della ministra Dadone è stata pubblicata ieri, l’8 marzo, giornata internazionale della donna. Ed è ovvio che volesse essere uno scatto provocatorio, il cui messaggio è nella didascalia della stessa fotografia:

Ho 37 anni e sono una “ragazzina” (per questo Paese) ma faccio il Ministro, non sono sposata ma scelgo ogni giorno di stare col mio compagno, ho due figli bellissimi che portano il mio cognome pur non essendo ragazza madre, amo la musica rock pesante ma non mi vesto in maniera “alternativa”, guardo film strappalacrime ma sono emotivamente fredda come il ghiaccio. Sono un ammasso di stereotipi e nel corso della vita mi è stato fatto notare molte volte.

Cara Fabiana, sei così giovane come puoi essere un Ministro? La politica non si addice di più agli uomini? Chi si occupa dei tuoi figli quando sei a Roma? Non sei troppo bassa rispetto a come la TV ti fa apparire? Non sei troppo graziosa per essere presa seriamente? Non sei troppo trascurata nell’abbigliamento per ricoprire ruoli istituzionali? In questa giornata tanto evocativa e tanto attenta al politically correct, vorrei dire con molta onestà che sul fronte della parità di genere c’è ancora molta strada da fare. Una strada in salita e piena di ostacoli culturali che dobbiamo avere la forza di affrontare con tutta la tenacia che abbiamo nel cuore.