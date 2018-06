La storia di Mimmo Mignano licenziato dalla FIAT

Luigi Di Maio ieri “si è catapultato” (parole sue) a Nola per incontrare Mimmo Mignano, l’operaio della FIAT il cui licenziamento è stato confermato con sentenza definitiva della Cassazione qualche giorno fa e che si era cosparso di benzina in mattinata davanti casa sua a Pomigliano D’Arco:

Quello di Mimmo era un grido d’aiuto rivolto a me e all’istituzione che ora rappresento. Sono andato a trovarlo in ospedale e gli ho parlato, gli ho detto che gli sono vicino, che lo Stato gli è vicino e che le politiche che intraprenderà il Governo del Cambiamento serviranno a creare lavoro e a dare una mano alle persone che come lui lo hanno perso. Quello di Mimmo è un gesto estremo, per farsi sentire da istituzioni che sono sempre state sorde alle esigenze dei cittadini.

Da oggi queste istituzioni non saranno più sorde, non ci sarà più bisogno di gesti come questi perché l’ascolto dei cittadini e dei loro problemi è uno dei pilastri su cui si fonda il governo del cambiamento. Questo Paese vogliamo cambiarlo davvero e iniziamo da Mimmo, dai riders, da quelli che sono stati lasciati ai margini. Non è una promessa. Lo stiamo già facendo.