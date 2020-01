Mihajlovic sta con Salvini e Borgonzoni

Sinisa Mihajlovic sta con Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni. In un’intervista rilasciata al Resto del Carlino l’allenatore del Bologna rivela la sua preferenza per il Capitano: «Mi fido di lui e spero che vinca in Emilia-Romagna. Cambiare è possibile». Ma in regione non doveva andare la Borgonzoni? E come la pensi sulla questione è rivelato da una risposta e da un paragone: «Salvini a processo sulla Gregoretti? Normale, Silvio Berlusconi quanti processi ha avuto? È normale che quando cerchi di cambiare le cose e magari usi metodi forti, qualcuno possa chiedere di valutare il tuo operato. Di Matteo io vi dico: fidatevi e vedete quello che fa».

E infine: «Quello che dice (Salvini) poi lo realizza. E il fare è sempre più raro nei nostri tempi».

