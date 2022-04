Santoro: “Processiamo Putin, ma anche Bush per l’Iraq”| VIDEO

Ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, Michele Santoro traccia un parallelismo tra la guerra di Putin in Ucraina e quella di Bush in Iraq

“Processiamo Putin, ma allora processiamo pure Bush… A Baghdad i bambini sono morti bruciati dai missili”: Michele Santoro torna a PiazzaPulita e intervistato da Corrado Formigli dice la sua sulla guerra in Ucraina, tracciando un parallelismo tra quello che sta facendo oggi il presidente russo e quanto fatto dagli Stati Uniti in passato. Per lui l’unico modo di fermare il conflitto è cercare la via diplomatica: “Questo è il momento migliore per fare un accordo con Putin, perché Putin non ha realizzato i suoi obiettivi. E’ in difficoltà, la guerra può finire solo se noi gli offriamo una via d’uscita”.

Per fare questo, però, l’Unione europea dovrebbe distaccarsi dalla posizione di Biden: “Per offrire una via d’uscita a Putin, l’Europa deve dire al presidente degli Stati Uniti che la sua linea è sbagliata, perché Biden non vuole la pace. Che cosa vuole Biden? Che noi continuiamo a sostenere con le armi la resistenza e che la resistenza cresca. Ma se gli ucraini ricevono più armi, i russi non saranno più in grado di reggere il conflitto”. Il rischio è che quindi ricorrano all’arsenale nucleare di cui dispongono. Corrado Formigli gli chiede se allora sia d’accordo con quello che sostiene da tempo il professor Alessandro Orsini, cioè che Putin, se messo all’angolo, potrebbe ricorrere alla bomba atomica. “Questo non lo dice Orsini, lo dice la logica”, la replica di Santoro.