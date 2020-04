Il post no-vax del vicesindaco leghista (che se ne intende anche di 5G)

Michele Ghiglianovich è vicesindaco di Aviano in provincia di Pordenone e aderisce alla Lega oltre a essere un fan di Matteo Salvini. Ma Ghiglianovic è anche un esperto di vaccini. Lo si capisce dal fatto che sul suo profilo facebook condivide post che invitano a non fare il vaccino per il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 perché “metteranno di tutto dentro per farci diventare degli zombie.

Il vicesindaco, oltre a essere un evidente esperto di vaccini, è anche un esperto di 5G visto che posta contenuti da Youtube in cui viene definito “killer invisibile”.

Peccato che tutta la sua competenza non venga in alcun modo compresa nella sua regione. “Prendiamo le distanze dalla posizione del vicesindaco di Aviano, Michele Ghiglianovich, e invitiamo tutto il mondo politico regionale a fare lo stesso: dobbiamo essere uniti, al di là degli schieramenti, nel sostegno alla comunità scientifica, in questo momento a maggior ragione considerando che e’ in corso la ricerca del vaccino contro il Coronavirus, fondamentale per il completo ritorno alla normalita’ della societa’”, ha scritto in una nota Mara Piccin, consigliera regionale del Friuli Venezia Giulia e coordinatrice provinciale di Pordenone di Forza Italia. Secondo Piccin, “è inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni si schieri su simili sconcertanti posizioni in un momento come questo, nel quale le difficolta’ di carattere sanitario si riverberano in maniera drammatica su società ed economia. Il vaccino contro il coronavirus è al momento una priorità – conclude la forzista – e non ci devono essere, in merito, posizioni ambigue”. Un vero peccato, perché quest’altro post invece non era assolutamente male: