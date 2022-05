È stata arrestata e condotta nel carcere di San Vittore con l’accusa di tentato omicidio la 29enne che ieri sera a Milano sulla banchina della fermata della metropolitana di Rogoredo intorno alle 23 ha spinto una 26enne cercando di farla cadere sui binari proprio un istante prima dell’arrivo del treno. La giovane è riuscita a evitare la caduta – che avrebbe potuto avere esiti fatali – ben oltre la linea gialla, ma abbastanza lontana dallo scalino dal rimanere incolume. Gli agenti della Polmetro attraverso la visione delle immagini delle telecamere, hanno potuto ricostruire la dinamica di quanto accaduto e sono riusciti a rintracciare la 29enne alla fermata Duomo.

La donna che prova a spingere una 25enne sotto al treno nella metropolitana di Milano

La donna ha piccoli precedenti penali, risiede nel capoluogo lombardo. Dopo essere stata visitata all’ospedale Fatebenefratelli da uno psicologo, è stata condotta a San Vittore. Da una prima ricostruzione non risulterebbe in cura in qualche centro specializzato, ma verranno fatti ulteriori accertamenti per stabilire se abbia problemi psichiatrici. Il gesto pare essere accaduto senza alcuna motivazione: le due donne non si conoscono e a specifica domanda su cosa l’abbia spinta a tentare di uccidere la 29enne ha evitato di rispondere.

Frenata brusca questa mattina sulla M1

Questa mattina invece, intorno alle 9, una brusca frenata sulla linea rossa M1 per Cadorna ha messo in pericolo la salute di alcuni passeggeri. Una donna è caduta a terra ed è stata soccorsa dagli operatori del 118, che l’hanno portata in ospedale per una contusione alla caviglia. Gtando alla ricostruzione di Atm sarebbe stato attivato erroneamente un avviso di pericolo dal sistema di segnalamento del traffico in galleria, che avrebbe fatto scattare la frenata di sicurezza. Dopo l’incidente l’autista si è reso conto che fosse un falso allarme e ha continuato la corsa.

(immagine di copertina: Italy Photo Press)