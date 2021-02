La strana dimenticanza della Meloni che esclude Lega e FI dall’ammucchiata di governo

Giorgia Meloni ha un problema di memoria? La leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato su Facebook una card per illustrare graficamente cosa ne pensa del governo Draghi. La Meloni, che rimarrà all’opposizione definisce l’esecutivo “un’ammucchiata”. E fa anche il disegnino che indica cosa, secondo la sua personale palla di vetro, succederà:

Un girone infernale che porterà prima alla crisi e poi all’Italia al collasso. I protagonisti dell’ammucchiata sono tutti indicati con il logo del partito che rappresentano: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Nella card però ci sono due omini senza nome.E guarda caso sono proprio due le forze politiche che Giorgia non nomina. Lega e Forza Italia. E, un’altra volta, guarda caso sono i suoi alleati di centrodestra. Ieri la Signora dei Fratelli aveva reagito con una certa freddezza alle parole di Salvini che, dopo l’incontro con Berlusconi aveva spiegato che il centrodestra sosteneva Draghi: “trovo strano, se non frutto di un errore di interpretazione della stampa, che Salvini possa essersi espresso a nome di tutto il centrodestra nei rapporti con Draghi e il governo visto che Fratelli d’Italia ha detto che non voterà la fiducia e farà un’opposizione patriottica in Parlamento. Il centrodestra unito parlerà con una sola voce al prossimo vertice quando dovremo decidere i candidati alle amministrative”, aveva spiegato ad AdnKronos. Oggi invece ha deciso di essere diplomatica e di non infierire sui suoi sodali. Forse anche perché, come scrive Repubblica, rimanere all’opposizione le farebbe subito incassare il Copasir?