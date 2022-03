A Giorgia Meloni non è piaciuto il paragone fatto da Di Maio su Putin

Quel paragone fatto in diretta televisiva, in collegamento con Giovanni Floris a Di Martedì, sta facendo storcere il naso a molti attori della scena politica italiana. E così, dopo quanto già espresso in mattinata da Carlo Calenda, anche Giorgia Meloni si scaglia contro Luigi Di Maio per quanto affermato in merito alla figura di Vladimir Putin. Parole che, secondo la leader di Fratelli d’Italia, non si addicono a un rappresentante delle istituzioni (soprattutto in un momento così diplomaticamente complicato), ancor di più perché pronunciate dal Ministro degli Esteri.

Meloni contro Di Maio per il paragone tra Putin e un animale feroce

Di quel filmato di circa 20 secondi (con domanda di Giovanni Floris e risposta del capo della Farnesina) si è già detto molto. Le critiche non sono mancate e a questo coro si è unita – con una nota rilasciata alla stampa – anche Giorgia Meloni che ha richiamato Luigi Di Maio al suo ruolo di Ministro.

“Inopportune le parole pronunciate ieri sera in tv dal ministro degli Esteri Di Maio nei confronti del presidente della Federazione Russa Putin. Il capo della diplomazia italiana dovrebbe essere consapevole che nei rapporti internazionali le parole hanno un peso estremamente importante e che lasciarsi andare a sproloqui fuori luogo può portare a delle conseguenze per la Nazione che si rappresenta, soprattutto in un momento nel quale ci si confronta con un conflitto armato e una gravissima crisi diplomatica. Fratelli d’Italia chiede al ministro Di Maio di usare quel buon senso, quell’equilibrio e quell’autorevolezza che il titolare della Farnesina è tenuto sempre ad avere”.

Quel “io sono animalista e penso che tra Putin e qualsiasi animale ci sia un abisso, e sicuramente quello atroce è lui”, secondo Giorgia Meloni, rischia di acuire i non-rapporti attuali che ci sono tra l’Italia e la Russia che, con la decisione di invadere e dichiarare guerra all’Ucraina, è diventata invisa al mondo. A quasi tutto il mondo.