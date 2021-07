Si chiama Mauro Mascetti l’autista della Croce Rossa che ieri ha salvato i 25 ragazzi che eano a bordo del bus andato a fuoco nella galleria sulla superstrada che collega Lecco alla provincia di Sondrio. La sua iniziativa ha evitato una tragedia. Ma lui dice “Non sono un eroe”.

Mauro Mascetti: chi è l’autista che ha salvato i 25 ragazzi dall’incendio del bus a Lecco

Mascetti ha 48 anni, fa il soccorritore da venti e quel gesto, attuato secondo il protocollo di sicurezza, denota la sua esperienza e competenza. Eppure lui, che dopo aver messo al sicuro i ragazzi si è premurato di spegnere da solo le fiamme per non far correre rischi neanche agli automobilisti che passavano in galleria, minimizza l’accaduto: “Non sono un eroe, ho fatto solo quello che andava fatto. Siamo tutti salvi e tutti al sicuro, questo è l’importante”, dice a Repubblica. Mauro Mascetti ha una moglie e due figli e vive a Como, dove ha una piccola cartoleria. ”Una volta compreso quanto fosse accaduto non ho esitato nel mettere al riparo i passeggeri facendoli scendere dal mezzo e disponendo che venissero portati al riparo dal coordinatore dell’oratorio” ha raccontato, spiegando anche che è la prima volta che gli accade di trovarsi in una situazione così critica. Ma la moglie Cinzia aggiunge: “È il suo lavoro, il suo pane quotidiano. Salvare è la sua indole, non avrebbe potuto fare nulla di diverso”.

L’incendio del bus a Lecco: cosa è successo

Il bus che ieri intorno alle 9 ha preso fuoco nella galleria della statale 36 all’altezza di Fiumelatte (Lc) apparteneva al Comitato della croce rossa di Como e trasportava 24 ragazzi diretti a Livigno per una settimana di Villeggiatura: La Croce rossa in una nota ha ricostruito nel dettaglio cosa è successo: l’autista Mauro Mascetti accortosi dell’esplosione di una gomma ha notato che il veicolo aveva preso fuoco e l’incendio rapidamente si stava propagando. Prontamente i ragazzi, tutti minori, sono stati fatti scendere e instradati nel corridoio di sicurezza della galleria. Una volta raggiunta un’area sicura sono stati recuperati e riaccompagnati a casa tramite due pullmini della Croce Rossa. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei Vigili del Fuoco che hanno domato e spento l’incendio oltre ai mezzi del 118, tra cui un elicottero. Il mezzo è stato revisionato il 9 giugno 2021 dalla Motorizzazione Civile di Como e il servizio rientrava tra quelli in essere tra associazioni, in particolare con l’Oratorio della Parrocchia di Lipomo (Co), a titolo di mutuo aiuto. Dei ragazzi a bordo del bus sono sette sono stati trasportati al pronto soccorso di Lecco per accertamenti in codice verde a causa dell’inalazione del fumo: tre quattordicenni, tre quindicenni e un sedicenne. “Oggi Mauro Mascetti, salvando 25 ragazzi dell’oratorio di Lipomo, si è reso protagonista di un gesto eroico. Avrò il piacere di averlo ospite in una delle prossime sedute del Consiglio regionale per testimoniargli personalmente la gratitudine dell’istituzione lombarda e attribuirgli un doveroso riconoscimento”. Così ieri il presidente dell’Assemblea regionale lombarda Alessandro Fermi aveva ringraziato l’autista.