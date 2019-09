E alla fine Mauro Icardi è vicino al trasferimento al Psg. L’attaccante argentino avrebbe accettato l’offerta del club parigino per un prestito con diritto di riscatto a 70 milioni. Icardi dovrebbe contestualmente rinnovare di un anno il contratto con l’Inter per poi trasferirsi al Psg. L’argentino potrebbe arrivare nella capitale francese già nel pomeriggio.

Mauro Icardi verso il PSG

La stessa Wanda Nara, ieri notte si era lasciata scappare un indizio: “Ci sono due squadre in Europa. Si era parlato anche del Boca Juniors, ma è difficile”. In realtà nell’ultimo giorno di mercato è una corsa per trovare una soluzione con il Psg. Il club parigino dopo gli infortuni di Mbappé e Cavani cerca un attaccante e potrebbe prendere l’argentino in prestito, anche se l’Inter vorrebbe che Icardi rinnovasse il contratto con l’Inter per un anno. “La causa all’Inter? In caso di partenza cadrà. Ho un ottimo rapporto con la società”, ha aggiunto Wanda Nara, a cui ha fatto eco questa mattina il legale di Icardi Giuseppe Di Carlo: “Non c’è nessuna preclusione da parte di Icardi a trovare una soluzione condivisa che soddisfi e tuteli le esigenze di entrambe le parti in causa”, ha detto il legale parlando della causa in corso tra l’attaccante argentino e l’Inter.

Mauro Icardi ha raggiunto l’aeroporto di Malpensa insieme a Wanda Nara per partire per Parigi.

