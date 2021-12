La lisergica “Tu scendi dalle stelle” di Mauro Corona | VIDEO

Gli auguri di Natale nella puntata prima della pausa festiva di Cartabianca sono appannaggio di Mauro Corona e del suo ospite, un Babbo Natale che fa i versi degli uccelli. “Quelli invernali, che non vanno in letargo”, dice l’ospite fisso di Bianca Berlinguer, che si è dilettato in una “Tu scendi dalle stelle” suonata con l’armonica.

L’intervento a Cartabianca di Mauro Corona

Ha inoltre promesso che manderà un albero scolpito da lui a Berlinguer. “Come passerà il Natale?”, gli chiede la conduttrice. “Non voglio fare l’uomo forte, l’uomo del monte – risponde – ma voglio starmene da solo, i miei figli hanno una loro vita, compagni, amici, io non mi impiccio. Me ne sto qui, sento il Natale come un’emozione mia, non ho bisogno di fare cenoni. Vorrei raccogliere qualche barbone e invitarlo a qualche ristorante, stare con lui, bere una bottiglia“. Il discorso ironico si sposta poi sull’igiene della sua casa. “Da quanto non la pulisce?”, chiede Bianca Berlinguer. “Da anni, almeno venti. Venga a vedere le ragnatele nel bagno”, risponde Corona, che poi si fa serio sul tema del contenimento del Covid: “Dobbiamo stare più attenti, è un dovere sacro, il che non significa fare sacrifici enormi. Con l’uso della mascherina si può parlare un Natale sereno ma con delle attenzioni”. Nella rubrica di inizio puntata Belinguer commenta insieme a Corona le principali notizie: tra queste il ritorno a casa di Alex Zanardi dopo l’incidente: “Ho il privilegio di aver conosciuto Zanardi quando faceva il programma E se domani – dice Corona – e spero che si riprenda, almeno da riuscire a comunicare con i suoi cari e i suoi affetti. Vorrei anche che Schuhmacher possa fare lo stesso”.