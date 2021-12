Landini centra il punto sui vaccini: “Sospendere i brevetti, salute sia diritto fondamentale di tutti” | VIDEO

Ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, il segretario della Cgil Maurizio Landini dice la sua sui vaccini: “Bisognerebbe sospendere i brevetti, in Africa la gente muore perché non riesce a vaccinarsi”

Il segretario della Cgil Maurizio Landini, ospite a Dimartedì su La7, centra il punto sui vaccini anti-Covid. Ci arriva partendo da una domanda di Giovanni Floris sullo sciopero che il sindacato ha organizzato per il prossimo 16 dicembre dal quale è stato escluso il settore della sanità “per senso di responsabilità”. “Manifestare in questo momento – gli chiede il giornalista – vuol dire rischiare che alle vostre legittime richiesta si aggiungano quelli che sono contro Draghi, magari per la questione vaccini. Come potete evitare che a voi si aggreghino tante di quelle persone?”.



“Noi non andiamo in piazza a protestare contro il green pass o contro i vaccini – la risposta di Landini – anzi noi siamo per l’obbligo. Se qualcuno ci chiede il punto di vista sul tema, è questo. Anzi aggiungo, per quello che sta succedendo bisognerebbe sospendere i brevetti e far diventare i vaccini uno strumento e un diritto in tutto il mondo. Noi siamo alla terza dose, nei paesi africani dove il virus si sta moltiplicando la gente muore perché non riesce a vaccinarsi. Allora a proposito di diseguaglianze qui c’è un tema che andrebbe affrontato con molta forza. È cultura di diritto, la salute dovrebbe essere un diritto fondamentale per tutti”.

Landini sullo sciopero generale Cgil del 16 dicembre

Successivamente, Landini ha spiegato le modalità con le quali guiderà la piazza il prossimo 16 dicembre nel corso dello sciopero generale: “Nelle manifestazioni che abbiamo fatto noi siamo pronti a rispettare tutte le norme. A Roma manifesteremo a Piazza del Popolo in modo da poter stare a distanza di sicurezza. E concludo che bisogna fare una battaglia oggi per estendere la sanità pubblica e rendere il vaccino gratuito in tutto il mondo”.