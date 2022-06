Salvini vuole una centrale nucleare a Milano: “La farei nel mio quartiere, a Baggio”

Il leader della Lega Matteo Salvini rilancia sul nucleare in Italia e propone la costruzione di una centrale a Milano: “Siamo l’unico Paese del G8 a non averne”

“Fatela nella mia Milano la prima, nuova, grande, innovativa centrale nucleare, la voglio nel mio quartiere Baggio a Milano”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a Rapallo del convegno dei Giovani industriali. Lo scorso autunno era intervenuto sullo stesso argomento: “Una centrale nucleare in Lombardia? E che problema c’è? Ci sono centrali nucleari nei pieni centri storici di tante città. L’Italia è l’unico Paese del G8 senza nucleare”. L’idea trova sponde in ambienti leghisti: Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, aveva già espresso parere favorevole: “Dobbiamo avere il coraggio di spogliarci delle ideologie e di guardare la realtà. Il mondo cambia”. Idem per Letizia Moratti: “Credo sarebbe una buona cosa, non solo per la Lombardia ma per l’Italia”.

E adesso Salvini prova a farne un tema: “Ci sono 441 reattori nucleari funzionanti nel mondo, di cui 104 in Europa e 56 solo in Francia. In Italia, zero. È necessario che il nostro Paese investa nel nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito, e vorrei che un futuro reattore fosse ospitato nella mia Milano. Sfido il partito dei No. Cosa dicono Conte, Letta e Renzi?”. All’incontro è intervenuto anche Giuseppe Conte, che sul tema ha detto: “Stiamo parlando di investire nella ricerca e siamo favorevoli: ma al momento non sappiano ancora molto delle ricadute sul piano pratico. Valutiamo quando avremo tutti i dati. Ci ragioneremo”. Una stilettata invece da Matteo Renzi: “Salvini ora parla di nucleare ma ha un fratello gemello che quando io lavoravo sul petrolio in Basilicata e le trivelle lui fece la campagna elettorale dicendo che sarebbero scappati i turisti: lui e i Cinque Stelle sono i populisti di sempre”. Poi, commentando le parole dell’ex premier: “Sono contento delle sue parole sul nucleare: ha dato due notizie. La prima è che il M5s apre al nucleare e la seconda è che Conte ragiona”.