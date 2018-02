Matteo Renzi e la foto di Francesca Renzi, cugina e portaborse in Senato

Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook oggi pubblica questa foto di un meme che gira da qualche giorno su Internet e che recita: “Questa è Francesca Renzi, cugina di Matteo Renzi. Assunta come portaborse al Senato, guadagna 23mila euro al mese! Se sei indignato anche tu, condividi!”. Scrive Renzi:

Questa immagine sta girando in rete in modo impressionante. Ovviamente è una bufala galattica, una delle tante falsità che hanno appiccicato addosso negli ultimi anni. Eppure oltre quarantamila cittadini l’hanno già condivisa e rilanciata: più di quanti comprano Il Fatto Quotidiano, per intendersi. E ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Perché? Perché c’è un’organizzazione sotterranea che scommette sulla propaganda e la mistificazione. Ormai è sempre più evidente.

In realtà però non c’è nessuna “organizzazione sotterranea che scommette sulla propaganda e la mistificazione”. La foto, ha già spiegato Bufale.net, proviene dall’account facebook di un tizio che ha utilizzato la foto della sua fidanzata per un meme che sta avendo, in effetti, un ottimo successo visto che le condivisioni sono intanto arrivate a oltre 50mila.

L’immagine quindi rappresenta un tipico esempio di quando una bufala “finta” viene presa per vera. Il problema è che gli utenti che condividono bufale per definizione non sono molto attenti ai dettagli e che certe “finezze” stilistiche sono più inside jokes che solo il pubblico già vaccinato può cogliere.

In questo caso però il giochino è durato talmente tanto che la foto è finita direttamente in campagna elettorale.