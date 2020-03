Massimo Mallegni: il senatore che invita a riempire treni, aerei e autobus con l’emergenza Coronavirus

Da qualche ora sta circolando in maniera virale su Facebook e su Twitter questo video in cui il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni si trova sul trenino da Fiumicino a Roma Termini e dice: “Stamani aereo Pisa-Roma pieno di gente, nessun cavaliere mascherato in giro, d’altra parte qualcuno ha la psicosi nella testa ma evitiamo di essere deficienti, cerchiamo di uscire e di usare il cervello: non siamo noi ad aver contagiato i cinesi ma sono i cinesi che hanno avuto questo problema che si chiama influenza. Quindi evitiamo di essere presi per coglioni, chiaro?”. Il senatore si esibisce in uno show che contraddice tutto quello che è stato detto dagli esperti e deciso dal governo: “Ripartiamo. Ce la facciamo. Siamo una nazione seria, non di appestati, qualcuno ha solo preso l’influenza che ogni anno miete vittime, ma non il Coronavirus, l’influenza, l’anno scorso ne sono morti più di duecento”. Poi la butta in politica: “Alle 9 verrà in Senato il ministro Speranza, uno che si chiama così dovrebbe dare delle soluzioni… macché”.

Massimo Mallegni senatore di #forzaitalia, e questo sarebbe un rappresentante dei cittadini?#vergognapolitica 😠😠😠 pic.twitter.com/zthAJfjQCx — Gianni Quadrini2 (@Gianni_Pisa) March 11, 2020

E ancora: “Comunque mi raccomando: siamo una nazione di persone intelligenti, laboriose. Torniamo a riempire gli autobus, torniamo a riempire i treni, torniamo a riempire gli aerei, mi raccomando, ce la possiamo fare. Hanno bloccato l’Italia. Basta! Questi coglioni! Coglioni! Chi per salvarsi il posto, chi perché è veramente coglione. All’attacco. Forza che ce la facciamo”. La parte divertente della vicenda è che il video non è più ospitato sulla pagina facebook del senatore che evidentemente ne sa più degli esperti di tutto il mondo, visto che loro consigliano di fare l’esatto contrario di quello che dice lui, ma in compenso Mallegni ha pubblicato un altro video in cui minaccia querele a chi lo sta insultando: “Le critiche e le opinioni differenti sono il sale della democrazia. Ma anche le opinioni devono rimanere all’interno della buona educazione. E’ per questo che, su consiglio del mio Legale di Fiducia, l’Avvocato Sandro Guerra, ho raccolto, e sto raccogliendo, i post pubblicati in questi giorni dove sono stato oggetto e soggetto di minacce ed offese. Valuteremo nei prossimi giorni quali percorsi giuridici intraprendere a tutela della mia immagine e della mia persona”.

E niente, questo è un senatore della Repubblica italiana pagato con i soldi dei cittadini che aderisce al partito di Silvio Berlusconi, ovvero Forza Italia. Non è tutto così disgustosamente meraviglioso?

