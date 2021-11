Massimo Ferrero sbrocca in diretta contro un no pass | VIDEO

“Ma come si permette? Stia zitto”. Toni accesi durante l’ultima puntata de “L’Aria che Tira”, la trasmissione in onda su La7 condotta da Myrta Merlino. Ospite in studio era il Presidente della Sampdoria (e imprenditore) Massimo Ferrero, che si è scagliato contro in manifestante “No Green Pass” – in collegamento – che sul palco di una delle tante manifestazioni contro la certificazione verde aveva insultato la conduttrice. Una posizione e un atteggiamento mantenuto, senza colpo ferire, anche durante il suo intervento. Ed è lì che Ferrero ha colto la palla al balzo.

Massimo Ferrero sbrocca in diretta contro un No Pass

“Vorrei sapere come si permette a insultare una professionista che svolge bene il proprio lavoro”, ha tuonato Massimo Ferrero. La professionista in questione è la conduttrice, Myrta Merlino. L’uomo, Cisco Orlando, interrompe a più riprese il Presidente della Sampdoria ergendosi al ruolo di chi ha “smascherato il più grande complotto mondiale”. Ma l’imprenditore – che si è presentato in studio, come fa spesso, con la sciarpa blucerchiata – tenta di riprendere in mano le redini della discussione: “Quando parlo io deve stare zitto. Lei è un presuntuoso, un buffone e un malato di protagonismo che dice cazz*te. Non devo spiegare chi sono a questa persona, che si qualifichi lui”. Poi una serie di urla che si accavallano, senza poter portare avanti un confronto “pacifico”.

I toni sono caldissimi e Myrta Merlino tenta di dirimere i nodi della discussione, ma in sottofondo il no pass continua a gridare dalla casa da cui è collegato rendendo impossibile il confronto. Alla fine, infatti, la conduttrice afferma laconicamente: “Mi sembra inutile”. E anche Massimo Ferrero assiste alla scena sconsolato. Il tutto si conclude con la fine del dibattito che, visti i presupposti, non poteva che terminare con un nulla di fatto.

(foto e video: da “L’aria che tira”, La7)