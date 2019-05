Massimiliano Minnocci “Er Brasiliano”: chi c’è dietro la protesta a Casal Bruciato

Il Fatto Quotidiano racconta oggi in un articolo a firma di Giampiero Calapà racconta oggi alcuni dei personaggi della protesta a Casal Bruciato contro l’assegnazione della casa popolare a una famiglia rom che ne ha diritto. Tra questi c’è Massimiliano Minnocci detto Er Brasiliano:

C’è Luca Marsella, l’amico degli Spada (clan sinti) a Ostia. Presente anche “Er Brasiliano” Massimiliano Minnocci, pregiudicato, ultrà della Roma, fenomeno social per muscoli e tatuaggi: sfoggia il testone di Mussolini sul petto, svastiche e celtiche e anche Hitler sulla coscia. È finito nella galleria degli orrori di Enrico Lucci (Realiti sciò, novembre 2018): “Vendere la cocaina per strada è sbagliato, lo facevo per campà. Andavo a menà ai bar boni, ai negri, ste cose qua, no ai poveracci, a quelli che rompono i coijoni. Dove ci stanno i macelli ce sto io”.