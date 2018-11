Il giocatore italiano del Paris Saint Germain Marco Verratti è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza a Parigi. Rischia una sospensione della patente secondo l’Equipe che ha dato la notizia. Verratti è stato trovato con un livello di alcol nel sangue di 0,49 mg/l, superiore al limite in vigore in Francia (0,20 mg/l).

Marco Verratti arrestato a Parigi per guida in stato di ebbrezza

Secondo il quotidiano, Verratti è stato fermato alle 3 del mattino sulla circonvallazione nel 13/o arrondissement di Parigi. Verratti è stato per alcune ore in cella prima di essere rilasciato. Rischia un lungo stop per la patente. Il PSG ha già fatto sapere che multerà il suo giocatore. Il fermo risale alle 3 del mattino di mercoledì e il 25enne centrocampista della nazionale italiana ha trascorso qualche ore rinchiuso in un commissariato prima di essere rilasciato.

