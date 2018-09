La Lega vi spiega la Legionella, raga!!11!

In questo meraviglioso video pubblicato su Twitter dal consigliere regionale Michele Usuelli (+Europa) su Twitter, possiamo ammirare il consigliere della Lega in Lombardia Marco Maria Mariani che, in una lezione di storia della medicina leggermente improvvisata ma dal chiaro contenuto euristico e scientifico: “Perché si chiama Legionella? Perché è la malattia dei legionari, che non hanno mai operato in Austria o in Svezia o in Nordtirolo, ma hanno operato dove ben sappiamo. Lungi da me fare illazioni… E’ meglio, per il bene di tutti, piantarla di vedere l’acqua o il fiume e le ricerche dovrebbero essere estese a 365 gradi…”.

Il consigliere Usuelli nell’intervento successivo, con la pazienza del medico, spiega quello che in molti sanno (anche perché è scritto su Wikipedia): La legionella deve il nome all’epidemia acuta che nell’estate del 1976 colpì un gruppo di veterani della American Legion riuniti in un albergo di Philadelphia causando ben 34 morti su 221 contagiati (erano presenti oltre 4.000 veterani): solo in seguito si scoprì che la malattia era stata causata da un “nuovo” batterio, denominato legionella, che fu isolato nel gennaio del 1977 nell’impianto di condizionamento dell’hotel dove i veterani avevano soggiornato. Ma un dubbio, a parte queste noiose precisazioni storiche evidentemente comuniste, rimane: ma i gradi non erano 360?

Leggi sull’argomento: I casini di Savona con il piano C