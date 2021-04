Marco Eletti: l’uomo fermato per l’omicidio del padre ucciso a martellate

Marco Eletti è uno scrittore: ha pubblicato sei romanzi. Ieri è stato fermato con l’accusa di aver ucciso il padre a martellate e anche per il tentato omicidio della madre. Come nella trama di uno dei suoi libri avrebbe provato a inscenare un copione che doveva far sembrare le due morti un omicidio suicidio

Marco Eletti è uno scrittore: ha pubblicato sei romanzi. Ieri è stato fermato con l’accusa di aver ucciso il padre a martellate e anche per il tentato omicidio della madre. Come nella trama di uno dei suoi libri avrebbe provato a inscenare un copione che doveva far sembrare le due morti un omicidio suicidio. Lui nega tutto

Cosa è successo? Alle 17 dell’altroieri, a San Martino in Rio (Reggio Emilia), all’interno dell’abitazione di proprietà, è stato trovato morto Paolo Eletti, 58 anni, ucciso a martellate al cranio. Riversa su un divano poco distante è stata trovata in stato di semi coscienza la moglie Sabrina Guidetti, 53 anni, con tagli ai polsi. La donna è stata trasportata all’ospedale di Reggio Emilia in codice rosso, in pericolo di vita e al momento è stabile ma in coma farmacologico. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, Marco Eletti, 33 anni, in stato di shock. I carabinieri lo hanno fermato ieri mattina per omicidio e tentato omicidio. Infatti ci sarebbero numerose incrongurenze tra il racconto del 33enne, che era stato interrogato per tutta la notte alla presenza del suo legale e del pm di turno Piera Giannusa e dai carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Reggio Emilia, e le risultanze indiziarie. Il movente è legato verosimilmente a interessi patrimoniali. L’abitazione è stata sequestrata. Scrive il Corriere che i vicini di casa hanno sentito Marco Eletti urlare verso le 17. E aggiunge un particolare: prima di tagliare le vene dei polsi alla madre e di colpire il padre con un martello l’uomo li avrebbe narcotizzati. Non solo. Eletti avrebbe cercato di ricostruire la dinamica di un omicidio suicidio per sviare le indagini sulla morte dei suoi genitori:

L’ipotetica «trama» sarebbe questa: la madre uccide il padre e poi tenta di togliersi la vita, lui va a casa dei genitori per un saluto, li trova così e dà l’allarme. In effetti, all’inizio, è stata questa la prima ipotesi investigativa. Marco all’arrivo dei soccorsi era apparso completamente sotto choc di fronte al corpo del padre, Paolo Eletti, 57 anni, per il quale non c’era più nulla da fare, e a quello della madre Sabrina Guidetti, 54 anni, che veniva trasferita d’urgenza all’ospedale di Reggio Emilia. Sul luogo sono arrivati anche i Vigili del fuoco per un principio di incendio in garage. Con il passare delle ore lo scenario è cambiato.

Poche ore dopo però gli inquirenti hanno iniziato ad avere dei dubbi sulla versione dello scrittore: sono convinti che abbia appiccato lui il fuoco. E ora verranno esaminate dalla Scientifica le armi trovate in casa, un martello e un coltello, cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In attesa che la madre di Marco si svegli e possa raccontare cosa è successo.