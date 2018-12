romanonfalastupida: i manifesti contro la Lega a Roma

A Roma sono comparsi una serie di manifesti che attaccano la manifestazione della Lega in programma per l’8 dicembre a Piazza del Popolo. In questa foto tratta da Facebook possiamo vederne alcuni con i ritratti di Giordano Bruno, Giulio Cesare e la Sora Lella che contestano l’arrivo del Carroccio in piazza: “Stavorta me do foco da solo”, dice Giordano Bruno, “E’ n’artra cortellata”, esclama Giulio Cesare, “E’ come ‘a carbonara co ‘a panna”, conclude la Sora Lella.

In questa foto tratta da Twitter si vede invece solo il manifesto che ritrae la Sora Lella; l’hashtag è #romanonfalastupida.

Altri manifesti sono stati riprodotti su Twitter: ritraggono rispettivamente Giove Pluvio, Tomas Milian nella prestigiosa interpretazione di Er Monnezza, Anna Magnani e un gabbiano:

Sarà contento Salvini? O verranno arruolati nella campagna “Lui non ci sarà” di Luca Morisi?