Francesca Benevento è scomparsa, a comunicarlo il candidato al campidoglio di Giorgia Meloni. L’ex consigliera grillina era tornata agli onori delle cronache per alcune sue dichiarazioni contro vaccini e green pass. Una cosa a cui siamo quasi vergognosamente abituati, salvo stupirsene sempre quando poi a proferire queste marchiane inesattezze sono gli stessi politici che dovrebbero guidarci. Ma tant’è.

Per la Benevento, coperta da migliaia di critiche a poche settimane dal voto forse questa posizione non gli ha fatto gioco. Infatti la candidata al Municipio in una delle civiche a sostegno del giornalista scelto dalla leader di Fratelli d’Italia si è data latitante.

Lo ha fatto sapere nel corso della conferenza stampa lo stesso Michetti chiamato a rispondere delle dichiarazioni della donna “Noi abbiamo 2.500 candidati, se dovessimo fare un excursus di tutto quello che hanno dichiarato negli ultimi 10 anni sui social, abbiamo chiesto i carichi pendenti, il casellario. Abbiamo preso le distanze in maniera ferma e decisa nel momento in cui abbiamo saputo. Prenderemo provvedimento di conseguenza. Quali? Valuteremo, tra l’altro non siamo ancora riusciti a rintracciarla. Appena ci sarà la possibilità di un dialogo vedremo perché ha detto quelle cose“, ha detto il candidato al Campidoglio.

“Mamma ho perso la candidata”: Michetti non trova più Francesca Benevento. Le dichiarazioni infelici

Tra ironia e sincera apprensione, il web ha accolto la notizia della “scomparsa” dell’ex grillina.