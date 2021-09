Francesca Benevento: la candidata con Michetti che crede alla storia della calamita sul braccio dei vaccinati

Alle volte quasi non ci si crede, altre non se ne può più: da marzo 2020 la nostra vita è meno bella per colpa del Coronavirus, eppure c’è gente del mondo della politica che continua a disinteressarsene totalmente. Ultima in ordine di tempo un volto noto del negazionismo italico, Francesca Benevento la candidata a sostegno del meloniano Michetti. Eletta nel consiglio del Municipio XII con Virginia Raggi, oggi nel gruppo Misto, dopo un breve passaggio al servizio di Vittorio Sgarbi e pronta a sposare la destra antigovernista di Giorgia Meloni. Un bel cursus honorum.

L’ultimo post lasciato su Facebook è dedicato ai vaccini, sua crociata già da tempo. Sul suo profilo ha scritto che “La pandemia è stata pianificata per decenni, tutto è stato orchestrato con frodi di massa, corruzione globale, censura senza precedenti ed estrema corruzione nei media e nei governi”.

Francesca Benevento ci riprova, scrive su Facebook che “il Coronavirus è stata pianificata per decenni”. Storia di un delirio

Prendendo in prestito la formula utilizzata da Natascia Grbic su Fanpage, quella della Benevento è la trama di un film distopico. Il reale interrogativo è perché questo genere di profili trovino accoglienza nella lista del nome scelto dalla leader più popolare del paese. Michetti ha infatti costruito la sua squadra ma rimangono forti dubbi sui criteri di scelta, al fianco della candidata no vax infatti si è già presentato negli scorsi giorni l’ultras neonazista Francesco Cuomo. Insomma la squadra del centrodestra per il consiglio comunale è sempre più ricco di singolari (per fortuna) personalità.

In questi mesi nel mirino della Benevento, uscita dal M5S perchè restia a Conte, ci sono finiti un po’ tutti coloro i quali arricchiscono i copioni no vax.

In USA è guerra civile. L’America ci mostra la strada da seguire quando le istituzioni sono inificiate da traditori. Loro hanno paura di un popolo che alza la testa e si ribella! — Francesca Benevento (@FranBenevento) January 9, 2021

I suoi tweet poi non le risparmiano la celebrità anche per un certo mondo del complottismo-violento che effettivamente completa alla perfezione il profilo. Per non farsi mancare nulla la candidata ha dato spazio anche alla bufala del braccio magnetizzato con il vaccino: