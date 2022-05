Il maestro tifoso della Salernitana della scuola “Matteo Mari” ha fatto recitare una preghiera ai suoi alunni per la vittoria della squadra di calcio. Ma forse qualcuno dovrebbe pregare per lui perchè dopo che il video della scena è diventato virale l’ufficio scolastico regionale ha aperto un’inchiesta sulla vicenda.

“Preghiamo per la Salernitana”: il maestro tifoso fa recitare l’Ave Maria ai bambini | VIDEO

“Preghiamo per la Salernitana affinchè questa volta vinca oggi pomeriggio senza farci soffrire”, incita il maestro. E i bambini seduti sui loro banchi in classe ubbidienti iniziano l’Ave Maria. Il filmato suscita un effetto straniante, un po’ come se fosse una pellicola anni ’50 di Totò. Perché dopo la preghiera non è finita. L’insegnante infatti lancia gli “Hip Hip Hurrà” come incitamento alla squadra di calcio. E non solo: “E se voi amate i Granata battete le mani” è il coro che il maestro canta con i suoi studenti che rispondono con molta energia. Dopo che il video è diventato virale le gesta del maestro sono arrivate all’ufficio scolastico regionale che ha deciso di vederci chiaro e aprire un’inchiesta. Nonostante tutto però i genitori dei bambini, anche loro tifosi della squadra cittadina, lo difendono. Come racconta Repubblica infatti hanno scritto una lettera alla dirigente scolastica della scuola “Matteo Mari”, Mirella Amato, spiegando che “Il maestro si è scusato con tutti noi trasmettendoci la sua buona fede nel gesto, fatto con spirito goliardico. Il maestro ha trasferito ai nostri figli l’attesa e l’entusiasmo sportivo delle nostre famiglie e di tutta la città. I bambini si sono rallegrati con l’insegnante, la cui iniziativa è stata una forma augurale, socializzante per questo evento sentito in ogni parte della città”. Insomma, sempre se saranno d’accordo anche i funzionari dell’ufficio scolastico regionale che hanno in mano il fascicolo sulla vicenda in questo momento, nessun tipo di rivalsa o di recriminazione. E Forza Salernitana sempre.