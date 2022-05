Fermata per tentato omicidio la madre della bimba precipitata da un balcone al quarto piano a Macerata

È stata fermata oggi con l’accusa di tentato omicidio la madre di una bimba di 4 anni precipitata ieri da un balcone al terzo piano di un edificio in via Ugo Foscolo a Macerata: si tratta di una donna di 40 anni di origine indiana. Secondo gli inquirenti, l’avrebbe gettata intenzionalmente in strada dopo essersi chiusa in camera con lei. Poi ha tentato il suicidio. Stando alle prime ricostruzioni, avvenute anche attraverso alcune testimonianze arrivate dai vicini, la donna avrebbe agito per il timore che il padre della piccola scappasse in India con la figlia. Miracolosamente la bambina non è in pericolo di vita: in questo momento è ricoverata nel Reparto di Rianimazione dell’Ospedale materno infantile Salesi di Ancona “in prognosi riservata e condizioni stazionarie”.

Secondo i primi rilievi i fatti si sarebbero svolti in questo modo: i tre erano tutti in casa nel pomeriggio di ieri quando intorno alle 16 è scattato l’allarme. Diversi passanti hanno notato la bambina in strada, caduta da un’altezza di circa 10 metri: è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso con eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona in gravi condizioni. Soccorsa anche la madre della piccola ora in stato di fermo: è stata trovata con diverse ferite ai polsi ed è stata trasportata in ospedale a Macerata.