In queste ore la grande rivoluzione del dibattito pubblico: Zangrillo contro Fauci si scontrano due virologi che la pensano allo stesso modo. Un tweet di Zangrillo polemico dimostra che il medico italiano non ha letto le dichiarazioni di Anthony Fauci

All’appello mancavano virologi che la pensavano nello stesso modo, e nonostante tutto si scontravano: ecco Zangrillo vs Fauci. Abbiamo assistito a tante cose durante questi quasi due anni di pandemia, virologi che la pensavano in maniera diversa, politici che la pensavano in maniera diversa e giornalisti che la pensavano in maniera diversa. A sanare la mancanza ci ha pensato l’autorevole professor Zangrillo che aggredisce il professor Anthony Fauci pubblicamente, nonostante la pensino allo stesso modo. In diverse occasioni Fauci, consulente sanitario del presidente USA Joe Biden, aveva specificato che il vaccino argina gli effetti della variante Delta ma non ci rende immuni da questo nuovo virus. Ecco perché aveva indicato nel riutilizzo delle mascherine la via maestra, evidenziando comunque che negli States l’obbligo è saltato anche all’interno dei locali.

Caro Scienziato, il tema fondamentale è il rischio, ben differente, tra vaccinati e non, di finire in ospedale. Nessuno te lo ha spiegato nel tuo Paese?https://t.co/slPtVGPHq7 — Alberto Zangrillo (@azangrillo) July 29, 2021

Inspiegabilmente questo messaggio, molto chiaro sia in inglese che nella traduzione in italiano, è sembrato polemico a Zangrillo che ha pensato di dedicare un post al collega Fauci.

Ma Zangrillo ha capito cosa ha detto Fauci? La reazione del web

Anche il web ha colto con ironia le parole di Zangrillo, evidenziando come entrambi sottolineassero la stessa posizione. “Bastava continuare a leggere”, commenta un follower.

Nella storia di Zangrillo nei mesi di Covid torna come un boomerang la sua dichiarazione della scorsa estate secondo cui il virus era “clinicamente morto”. Una considerazione scellerata se vista oggi, all’alba di quella che è già stata ribattezzata la quarta ondata.

#Zangrillo. Che spiega le cose con tono canzonatorio a Anthony #Fauci. Mi confermate che a questo punto le ho viste tutte, vero? https://t.co/khbCvvGqm9 — Marco Cattaneo (@marcocattaneo) July 29, 2021

Dalla parte del virologo però ci sono i soliti sostenitori del complottismo di quart’ordine, da mesi rappresentati degnamente da Francesca Donato. L’europarlamentare della Lega non ha rinunciato al suo intervento per evidenziare come nelle parole di Fauci ci siano delle contraddizioni. Attendiamo ancora di capire quali.