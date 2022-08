L’ultimo saluto di Piero Angela al pubblico di SuperQuark | VIDEO

È stato un “arrivederci”, nonostante – come raccontato dai suoi più stretti collaboratori – lui stesso fosse a conoscenza delle proprie condizioni di salute. Ma quel saluto finale, nel corso dell’ultima puntata di SuperQuark (registrata qualche settimana fa e andata in onda mercoledì, in prima serata, su Rai1), è un appuntamento al futuro. Perché Piero Angela rimarrà nella memoria e nelle teche della televisione pubblica e i suoi insegnamenti da cortese ed esperto divulgatore scientifico saranno lasciati alle future generazioni.

Piero Angela, l’ultimo saluto al pubblico di SuperQuark

Un saluto al grande pubblico, con una raccomandazione rivolta ai più giovani e a chi ha il dovere di farli crescere, educarli e formarli al mondo che verrà, senza ripetere gli errori del passato.

“Bene, questa era l’ultima puntata di SuperQuark di quest’anno. Vi ringraziamo per averci seguiti sempre così numerosi, ma SuperQuark non finisce qui perché abbiamo preparato 16 puntate, che andranno nella programmazione autunnale, destinate anche alle scuole. Se c’è qualche insegnante all’ascolto, sappia che questi programmi intitolati ‘Prepararsi al futuro’ saranno a disposizione per chi vorrà utilizzarli durante l’anno di scuola. Arrivederci”.

Un arrivederci che, dunque, sarà eterno. Perché ancora non si è spenta la commozione e il dolore per questa grave perdita. Sia per l’uomo che per il divulgatore scientifico. E la sua figura deve necessariamente rimanere impressa nelle menti anche dei più giovani. Non è un caso che, infatti, l’ultima puntata si sia concentrata sui fenomeni ambientali: dal surriscaldamento globale al cambiamento climatico. E l’apertura è stata proprio sullo scioglimento dei ghiacciai.

La puntata finale di #Superquark si apre con “Gli ultimi ghiacciai” di Marco Visalberghi, un documentario fortemente voluto da Piero Angela per far conoscere il fenomeno preoccupante dello scioglimento. Questa sera, #24agosto, in prima serata su Rai1. Grazie Piero ❤️ pic.twitter.com/w8oFK0xqeX — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) August 24, 2022

E l’esigenza di lasciare questo messaggio ai giovani è stato raccontato da Marco Visalberghi, uomo che ha collaborato con Piero Angela per 42 anni. Intervistato dal Corriere della Sera, infatti, aveva raccontato:

“Non capivamo perché insistesse tanto, c’era una specie di ansia. Poi ci siamo resi conto che sentiva arrivare la fine e voleva chiuderlo prima di andarsene”.

E quella puntata è stata realizzata, partendo proprio dallo scioglimento dei ghiacciai. Un tema caro a Piero Angela. Un avviso alle generazioni future: quello è il tema principale del nostro e del loro futuro. E lui lo ha detto e fatto capire ripetutamente. Anche con quella sua ultima scelta.

(foto e video: da SuperQuark, Rai1)