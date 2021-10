La storia radiofonica di Michetti è una condanna per la sua campagna elettorale, dopo settimane di gaffe l’emorragia di vecchi audio inquietanti non si ferma.

Spunta un altro audio di Michetti su RadioRadio: “Tra i soccorritori di Rigopiano c’era gente di colore, servirebbero persone competenti” — andrea (@peterkama) October 16, 2021

L’ultimo deja-vù del candidato romano al Campidoglio riguarda la tragedia del 2017 del Rigopiano: in queste ore hanno preso a circolare le parole pronunciate in occasione dei soccorsi. “Ho visto pure della gente di colore che stava lì a dare una mano – aveva detto Michetti -. Per carità… è lodevole. Ma lì ci debbono essere persone che sanno il fatto loro”. Spezzone di un discorso più lungo il cui senso francamente non sembra fraintendibile.

L’ultimo audio razzista di Michetti sui “soccoritori di colore” di Rigopiano

”Ringrazio Michetti, perchè io ho le spalle larghe, ma pure lui è rimasto sempre calmo, senza rispondere alle provocazioni”, aveva detto ieri Giorgia Meloni, riferendosi alle minacce di morte ricevute dal candidato con tanto di stella delle Brigate rosse a ‘firma’ degli atti di vandalismo al Comitato elettorale del candidato sindaco.

Tg2, Anzaldi: “Violata par condicio a favore di Michetti. Esposto all’Agcom” https://t.co/QBsHxIamD8 — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) October 16, 2021

Eppure, nonostante i gesti da condannare, il candidato del centrodestra non sembra riuscire a ristabilire la sua situazione. In queste ore il deputato di Italia Viva Anzaldi ha evidenziato come la par condicio sia stata violata in favore del candidato di centrodestra.

#Roma è una città inclusiva? Qual è la vostra posizione sui #DirittiCivili? La risposta di #Michetti è qualcosa che sfornerà meme da qui ai prossimi 10 anni.

Ed è un campanello di allarme per i romani e non solo. pic.twitter.com/P90CzRdWb3 — Simone Alliva (@SimoneAlliva) October 15, 2021

Ennesimo inciampo per l’avvocato che negli scorsi giorni possiamo dire che non ne ha centrata una. E’ diventata virale la sua “non risposta” durante il face to face a SkyTg24.