l'ultima cena di matteo salvini

È un’ultima cena assai sostanziosa quella che ha pubblicizzato ieri Matteo Salvini su Instagram, in attesa del credibilissimo digiuno quotidiano a cui vuole sottoporre i suoi fans dopo aver sfottuto gli esponenti del Partito Democratico che lo facevano. “Un po’ quello che affliggete sll’Italia: voi “magnate” ed i cittadini digiunano”, risponde uno dei commentatori che evidentemente ha mangiato (almeno) la foglia.

In attesa di vedere se il Capitano assomiglierà di più a Gandhi o a Pannella, ecco il prosciuttone, il salamone e la bottigliona di vino a garantire che la buffonata sia fatta sul serio. Intanto andrebbe segnalato a Morisi che l’idea di pubblicare in automatico i nomi di chi sottoscrive il DigiunoPerSalvini non è stata eccellente:

