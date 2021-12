L’ultima barzelletta di Giorgia Meloni: se il governo avesse seguito i suoi consigli, saremmo in condizioni diverse

L’ennesima uscita fuori luogo delle leader di Fratelli d’Italia che per mesi ha ammiccato al mondo no vax e non tiene in conto l’alta contagiosità della variante omicron

Ha tirato in ballo gli immigrati per dire che non farà vaccinare la figlia. Ha per mesi ammiccato al mondo dei no vax (con tanto di rimozione dei suoi post social in cui ammirava e apprezzava la scienza e ribadiva l’importanza dei vaccini) per cercare di ottenere qualche voto in più che si è trasformato in una crescita nei sondaggi ma in una clamorosa sconfitta alle ultime elezioni. Dimentica di sottolineare come le mutazioni del virus e l’arrivo della contagiosissima variante Omicron abbia fatto crescere la curva epidemiologica. Ma Giorgia Meloni sostiene che la situazione attuale sia colpa del governo che non l’ha ascoltata. Perché se avesse ascoltato lei non ci troveremmo in questa situazione.

Giorgia Meloni dice che il governo non ha seguito le sue indicazioni

“Il Governo in questi mesi ha perso tempo – ha scritto la leader di Fratelli d’Italia sulla sua pagina Facebook -. Ha puntato tutta la sua strategia sul green pass pensando, erroneamente, che con questo strumento si potesse contenere il contagio mentre nulla ha fatto per potenziare i mezzi di trasporto, per mettere in sicurezza le scuole e i luoghi pubblici con l’aerazione meccanica: tutte proposte che Fratelli d’Italia ha avanzato da tempo”. Un pensiero che ripete ogni mercoledì, evidentemente un giorno molto caro per le recriminazioni.

Eppure dimentica di sottolineare come nelle grandi città il sistema dei mezzi pubblici sia stato potenziato. Basta pensare a Roma – che per numero di cittadini e per traffico è sicuramente l’esempio più palese – che nei mesi scorsi aveva deciso di stipulare un accordo con i mezzi di trasporto privati per affiancare quelli pubblici. Soprattutto nelle ore di punta per i pendolari (scolastici e lavoratori). Ma Giorgia Meloni non si ferma qui.

“L’Esecutivo è rimasto inerme e sordo ad ogni nostra richiesta e i risultati nefasti sono sotto gli occhi di tutti. Gli italiani sono stanchi di pagare le scelte sbagliate di un governo che mortifica il Parlamento a colpi di fiducia e i cittadini con le sue decisioni contraddittorie ed errate”. Insomma, se la sua opposizione fosse stata ascoltata saremmo in una situazione migliore. Magari, secondo la sua narrazione, la variante Omicron si sarebbe fermata all’ingresso del nostro Paese (ricordando che a portarla, involontariamente e come primo caso individuato, è stato un manager italiano e non un migrante). Tutti dettagli che sono assenti nelle urla della leader di Fratelli d’Italia. Mentre i suoi ammiccamenti al mondo no vax hanno pervaso la discussione pubblica per mesi.

(foto: da Controcorrente, Rete4)