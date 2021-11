Il tweet surreale di Lucio Malan sul mare che è “tutto allo stesso livello”

Il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan voleva contestare il cambiamento climatico che minaccerebbe un villaggio in Galles. “Ma il mare non è tutto allo stesso livello?”, si è chiesto su Twitter. No, non lo è

Fairbourne è un villaggio in Galles che rischia di scomparire per sempre se il livello del mare continuerà ad alzarsi ai ritmi attuali. La sua storia è stata raccontata a UnoMattina: una task force sta monitorando la situazione, dopo che i primi segnali di allerta si erano avuti già nel 2013. Diversi report del governo gallese dichiarano che l’innalzamento del mare nella baia di Barmouth, dove si trova il villaggio, potrà essere contrasto al massimo fino al 2045, e si studia quindi un piano per ricollocare gli 850 abitanti di Fairbourne entro il 2055. Il ragionamento sembrerebbe filare liscio, ma il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan ha un dubbio: “Ma il mare non è tutto allo stesso livello?”, si è chiesto in un Tweet. Una domanda provocatoria che nei suoi intenti dovrebbe smentire gli effetti del riscaldamento globale, ma nella pratica dimostra solamente una forte incompetenza.

A UnoMattina si parla di un villaggio “che sarebbe il primo a scomparire a causa del cambiamento climatico” perché è sul mare. Ma il mare non è tutto allo stesso livello? — Lucio Malan (@LucioMalan) November 2, 2021

La risposta infatti è negativa: in questi casi è fondamentale distinguere tra un livello del mare medio globale e un livello del mare locale. Il primo è quello ottenuto tramite una media delle misurazioni effettuate su tutta la superficie oceanica, il secondo invece è riferito a una zona specifica, in quanto il livello del mare può variare da area ad area.

I danni che l’innalzamento del livello del mare può provocare alle città costiere dipende molto anche dalla morfologia della costa e da come gli insediamenti si sono diffusi, oltre banalmente all’altezza rispetto al “livello del mare”. Il villaggio di Fairbourne, ad esempio, non è protetto da nessuna barriera naturale o artificiale che potrebbe “salvarlo” dall’avanzare delle onde.

Una cosa è certa: l‘espansione termica degli oceani, la fusione delle calotte glaciali e la variazione di salinità dovuta allo scambio di masse tra oceani e riserve d’acqua dolce stanno facendo innalzare il livello dell’acqua, e purtroppo non c’è teoria di Malan che tenga. Sono tutte conseguenze del cambiamento climatico.