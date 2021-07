Lucilla Boari ha vinto una storica medaglia di bronzo nel tiro con l’arco individuale femminile ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurra si è imposta sulla statunitense Mackenzie Brown per 7-1. Nelle ultime ore la grande tristezza per la finale sfumata, Boari è stata infatti battuta in semifinale dalla russa Elena Osipova per 6-0, e la gioia per aver portato a casa il terzo gradino del podio.

“E LA FRECCIA AZZURRA DIVENTA FRECCIA DI BRONZO!” 🤩🤩🤩 Lucilla Boari nella storia: la 24enne azzurra batte 7-1 l’americana Mackenzie Brown e vince una medaglia storica per l’arco femminile italiano! 🥉🏹💙#HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Archery | #Boari pic.twitter.com/WOqDWskMmh — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 30, 2021

“E’ una medaglia storica. Svegliatemi se è un sogno, non ci credo ancora, magari tra qualche ora realizzo cosa ho fatto. Pensate che la notte scorsa non ho dormito dal desiderio che avevo del podio”. Sono le prime parole dell’arciera azzurra Lucilla Boari dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel tiro con l’arco individuale femminile ai Giochi di Tokyo. “Per le donne del nostro movimento pesa tantissimo questa medaglia perché sono più forti e perché apre un percorso anche se faticoso. Comunque il pensiero di farcela c’era, visto come era andata ieri, e non potevo chiedere di meglio dopo che a Rio la medaglia a squadre era sfumata per poco”.

Lucilla Boari porta a casa il 20esimo bronzo ma le Olimpiadi per l’Italia non decollano

La spedizione azzurra non decolla. Non si può ancora parlare di flop ma i numeri dicono che siamo lontani sia dai successi di Londra, Rio e Pechino. Quello che è mancato all’Italia sembrerebbe essere stato un ricambio generazionale in grado di portare atleti già completi. In troppi le delegazioni degli sport che ci danno storicamente soddisfazioni si sono dovute affidare ad atleti esperti, più che a giovani rampanti. I numeri che mancano al momento sono infatti quelli dei grandi sport. Oggi il medagliere conta 20 medaglie, di cui solo 2 sono d’oro. Nel 2016 a Rio, le medaglie furono 28 ma gli ori 8. Numeri che spostano gli equilibri rispetto al bilancio di una delegazione.