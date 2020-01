Lucia Borgonzoni fugge dal confronto con Bonaccini su Sky

Vi ricordate? Qualche giorno fa Lucia Borgonzoni, pungolata da Matteo Salvini, aveva detto sì al dibattito con Stefano Bonaccini dopo essersela filata in più occasioni, non ultima quella che era stata organizzata dal Resto del Carlino. Il confronto avrebbe dovuto svolgersi su Sky, ma nel frattempo deve essere successo qualcosa.

Cosa? Papille gustative interrotte? Gomito che fa contatto col piede? Padre che è rimasto chiuso nell’autolavaggio? No, la Borgonzoni è semplicemente fuggita. Sulla vicenda Sky Tg24 ha diffuso una nota: “In merito al confronto tra candidati governatori alla Regione Emilia-Romagna, Sky Tg24 precisa di aver proposto ai candidati un confronto da tenersi in data 16 gennaio, ma che lo stesso non è mai stato fissato”. Ma a dare forfait è stata la Borgonzoni: Il faccia a faccia, che doveva essere registrato domani alle 14 e poi andare in onda domani sera alle 21, è saltato ieri dopo che la candidata leghista ha comunicato la sua indisponibilità. Il forfait è stato comunicato poi a Bonaccini, che da tempo aveva sulla sua pagina facebook il banner per sponsorizzare l’evento. Il match doveva essere il primo a livello nazionale dopo quello avvenuto a “Carta Bianca” di diverse settimane fa.

Leggi anche: Il sindaco leghista che è passato con Bonaccini