Salvini ormai ha provato di tutto per far girare la ruota dei social a suo favore. Da quando Fedez si è esibito sul palco del Concertone del primo maggio facendo “nomi e cognomi” di tutti i leghisti che hanno pronunciato parole contro i gay il “Capitano” ha pubblicato foto con la fidanzata, foto della figlia, minacce ricevute, saluti e baci, tric e trac e bombe a mano. Tutto senza risultato. Tra le varie “asfaltate” social va anche ricordata quella della ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

Lucia Azzolina e le “rotelle” che mancano a Salvini (non sono quelle dei banchi)

Prima la parlamentare M5S ha commentato a caldo il confronto tra Salvini (che aveva già messo le mani avanti sul discorso del rapper ancora prima che lo pronunciasse) e Fedez, definendo il leader della Lega “gaglioffo”:

Salvini non ha mai amato le persone libere, le teste pensanti, chi gli dice le cose de visu. E, quando trova chi non ha timore, si scatena con un linguaggio verbale aggressivo. Il suo repertorio è sempre lo stesso, tipico del suo essere gaglioffo. #Fedez — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) May 1, 2021



Poi è diventato virale un suo commento, in cui si rivolge all’ex ministro dell’Interno:

Sei stato asfaltato prima da Virginia Raggi, poi da Fedez. “Se fosse tutto già così” come scrivi, non parleremmo nemmeno di una legge che ha il sacrosanto diritto di essere approvata. In ultimo, ma non meno importante, le tue idee, il tuo modo di fare sempre aggressivo nel linguaggio e spesso misogino, ti rendono antitetico al concetto di libertà, lontano da te anni luce. Ti manca evidentemente qualche rotella, e non quelle dei banchi

Perché nessuno parla della Azzolina che asfalta silenziosamente Salvini? ✈️✈️✈️

“ti manca evidentemente qualche rotella e non quella dei banchi” pic.twitter.com/ulqi2Y6151 — Milkovich• ⎊Tony•ᵗᵉᵗᵉ&Kookie💜🧈 (@inChesterarms) May 2, 2021

Insomma la Azzolina si è tolta qualche rotellina dalle scarpe