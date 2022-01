L’assessore leghista che partecipa alla commemorazione dei “camerati” con un gruppo di estrema destra

A commemorare i camerati sepolti nel cimitero del Verano, domenica 23 gennaio, ci sarà anche Luca Zomparelli, avvocato 30enne e assessore alla Sicurezza in quota Lega del Comune di Nettuno, sul litorale laziale. “Per i nostri caduti, per i fratelli morti per un’idea”, è il messaggio che appare sullo status Whatsapp dell’uomo, accompagnato da una bandierina italiana. L’evento è promosso anche sul sito del movimento di estrema destra “Azione Frontale”, noto per aver inviato una testa di maiale alla comunità ebraica e l’attivismo nelle manifestazioni contro il Green Pass anche nella Capitale. “Vi aspettiamo Domenica 23 Gennaio alle ore 9 – si legge – Come tutti gli anni renderemo omaggio a tutti i nostri camerati sepolti nel cimitero del Verano. Nel ricordo non li hanno uccisi”. Azione Frontale si definisce “un movimento politico rivoluzionario fascista e di ispirazione cattolica”, ma la cosa non sembra infastidire Zomparelli e il suo partito.

L’assessore leghista del Comune di Nettuno che partecipa alla commemorazione dei “camerati” con un gruppo di estrema destra

Il sindaco di Nettuno, Alessio Chiavetta, si è sempre definito un antifascista. Il messaggio del suo assessore non sono passate inosservate: Roberto Alicandri, capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, ha dichiarato: “Non sono bastati tutti gli svarioni commessi dalla maggioranza di centrodestra di Nettuno, che tra revisionismo e nostalgie hanno portato la città alla ribalta nazionale per chiari rigurgiti neofascisti. Ora ci mancava il post dell’assessore della Lega che richiama quanto presente su un blog di estrema destra che parla di camerati. Questo dimostra che ancora una volta dobbiamo tenere alta la guardia. Ora attendiamo che il sindaco ritiri le deleghe all’assessore o che almeno egli abbia la decenza di dimettersi”. In una nota ufficiale il Pd locale ha detto che “una città come Nettuno, decorata con la medaglia d’oro al valor civile, non può avere un assessore che inneggia ai camerati e che rilancia una manifestazione in loro memoria. La storia non si tocca e non ci può essere nessuno spazio per revisionismi o nostalgie”.