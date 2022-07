“Porta tu’ sorella e tu’ madre”, la reazione di Lotito a uno scherzo telefonico dopo l’arrivo di Dybala alla Roma | VIDEO

Era successo già in passato ed è successo ancora (e probabilmente accadrà anche in futuro). Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Paulo Dybala alla Roma – l’argentino ha già sostenuto le visite mediche in Portogallo e oggi si unirà al gruppo guidato da Mourinho nel ritiro estivo giallorosso -, Claudio Lotito è stato vittima dell’ennesimo scherzo telefonico a sfondo calcistico. E il video di quella telefonata è diventato virale nel mondo del tifo capitolino (sponda giallorossa).

Non credo di sentirmi bene pic.twitter.com/PxFxUjXSEW — Cristantesimo🏆 (er fenomeno de ponte milvio) (@Giamssss) July 18, 2022

Lotito, la reazione allo scherzo telefonico su Dybala alla Roma

L’universo del tifo della Roma è sempre più esaltato. Prima la vittoria della Conference League dello scorso 25 maggio, poi il colpo da 90 nel calciomercato. Perché Dybala alla Roma, se il 28enne argentino manterrà le promesse e le promesse che ha fatto intravedere più volte nella sua carriera, è uno di quei colpi in grado di spostare gli equilibri. Gioia e felicità, come spesso accade nel mondo delle rivalità calcistiche, si spostano sul piano dello sfottò nei confronti dei “rivali” cittadini. In questo caso nei confronti della Lazio, rappresentata dal Presidente e patron Claudio Lotito.

E, come già accaduto in passato, il numero uno biancoceleste ha ricevuto una telefonata di scherno da parte di un tifoso (presumibilmente romanista).

Tifoso: “A’ presidé, ma questi hanno preso Dybala, ma quando compri i giocatori, oh?”;

Lotito: “Ma tu non c’hai un ca**o da fà, testa de ca**o”;

T: “Ho capito, a’ presidè, ma non è possibile”;

L: “Cogli**e, cogli**eee! A’ rincogli**ito!”;

T: “Ma non è possibile, questi comprano, comprano… oh, ma te chi stai a comprà?”;

L: “Porta tu’ sorella e tu’ madre…”.

Questa la reazione “sobria” del Presidente della Lazio che, già nei giorni scorsi (e anche nei mesi precedenti) aveva lanciato punzecchiature varie: prima ai sostenitori giallorossi, poi ai tifosi biancocelesti (rei di essere poco affezionati alla sua squadra).

(Foto IPP/Paolo Pizzi)