Lo striscione contro La Russa al Colosseo con il nome a testa in giù

Non solo Garbatella: contro Ignazio La Russa anche in un’altra parte di Roma, al Colosseo, è comparso uno striscione di protesta. Nessuna stella a 5 punte questa volta, ma il nome sottosopra, come si usa per ricordare Piazzale Loreto.

Lo striscione è stato subito rimosso dai Carabinieri ed è firmato ‘Cambiare Rotta’. La scritta sullo striscione recita “Benvenuto presidente La Russa (con il nome è a testa in giù rispetto alle altre parole). La resistenza continua”. Cambiare Rotta Roma sulla sua pagina Facebook ha presentato così la protesta:

Ci tenevamo a portare i nostri sentiti auguri di benvenuto al nuovo presidente del Senato, ɐssnɹ ɐ˥ oᴉzɐuƃI. A quanto pare, la sua figura è ben apprezzata anche dai partiti della fantomatica “opposizione antifascista”. Saremo ben lieti di mostrare a questo governo e a questo parlamento il significato di Antifascismo Militante. Ai nostri posti ci troverete, nelle strade, nelle piazze delle città.

La scritta contro La Russa a Garbatella con la stella a 5 punte

“La Russa Garbatella ti schifa”, poche parole seguite dalla sigla Antifa e da una stella a 5 punte. Così, sulla serranda dell’ex circolo del Movimento Sociale che Giorgia Meloni frequentava quando ancora viveva nel popolare quartiere di Roma, è apparsa una scritta contro il nuovo presidente del Senato.

Ora in quel posto si trova la sede locale di Fratelli d’Italia. E sono state proprio fonti del partito a diffondere la notizia.

La stella a cinque punte che richiama un passato che nessuno vuole ritorni non è certo un simbolo di cui andare fieri ma la scritta di protesta non è l’unica che è apparsa nella Capitale contro gli esponenti di Fratelli d’Italia. Ecco ad esempio un adesivo che si trova in un treno della Metro B1 di Roma, che lambisce un altro quartiere con un chiaro schieramento politico, quello del Tufello, e che ribadisce una fiera opposizione alla leader del prossimo governo italiano: “Meloni Il Tufello ti disprezza”.