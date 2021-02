Lo strano caso del “Portavoce”, il libro di Casalino sospeso e poi pubblicato

Si chiama “Il Portavoce”, ed è il libro con cui Rocco Casalino saluta Palazzo Chigi, arriva nelle librerie e torna in tivù. Stampato dall’editore Piemme, sarà disponibile da martedì 16 febbraio. Proprio attorno alla data aleggia però un mistero. Perché? Un paio di settimane fa il dg della casa editrice Stefano Peccatori aveva detto di voler attendere gli sviluppi della crisi di governo. Una data ufficiale per la pubblicazione non era stata annunciata, ma sembra che la presentazione fosse prevista per il 23 di febbraio. Comunque, fino a inizio mese in pochi sapevano che dovesse uscire un’autobiografia del portavoce del premier, ma quando poi la terra sotto ai piedi è iniziata a tremare, ecco che si è data la notizia del rinvio (e dell’esistenza di questo libro). Salvo poi, dopo 10 giorni, dare il via libera e anticipare l’arrivo in libreria. Perché? Non è dato saperlo. Ma è certo che così la curiosità, ora, è molta.

E in questi giorni, proprio mentre raccoglie tutto ciò che in questi tre anni ha conservato a Palazzo Chigi (Mario Draghi ha in mente altri personaggi per curare la sua immagine), lancia il libro e torna in tivù. Dove già da stasera ri-conquisterà il suo spazio. E lo farà con un’intervista a Propaganda Live, a La7. Rete in cui molto probabilmente tornerà già sabato o lunedì, ospite di Lilly Gruber. E poi, a metà settimana, è atteso a Mediaset. Insomma, archiviata (per ora) la vita politica, farà di tutto per reinventarsi. E c’è chi dice che tornare nei salotti televisivi non gli dispiacerebbe, così come non gli dispiacerebbe (per la gioia di chi davvero scrive) lanciarsi in questa nuova attività di scrittore. Ma, prima di tutto la tivù, perché il primo amore non si scorda mai. E come scordarsi del suo Grande Fratello.

Ma la domanda sorge spontanea: di cosa parlerà questo libro? La risposta: la sua vita privata e pubblica. L’infanzia, il rapporto burrascoso col padre (nell’anticipazione a La Verità dice che sul letto di morte gli avrebbe detto: “Muori. Devi morire”). Poi la scuola, la facoltà di ingegneria, l’arrivo sul piccolo schermo col Gf, il tentativo -fallito- di entrare in politica con la sinistra, poi quello riuscito con il Movimento. E le cene con Donald Trump e Angela Merkel. Insomma, tutta la sua vita. Interessante.