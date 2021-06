Giocare con i cliché per realizzare un breve spot che non va contro nulla e nessuno, ma normalizza la normalità. Quei 30 secondi dello spot Idealista Pride 2021 rappresentano, nel miglior modo possibile, l’essenza di quel che dovrebbe essere la realtà se non ci fossero pensieri retrogradi a che vogliono far passare per sbagliato, censurabile e oscurabile quel che, in verità, è l’amore. In tutte le sue sfaccettature.

Spot Idealista Pride 2021, 30 secondi di pura genialità

Si chiama “Ciao papà” ed è la clip realizzata da Idealista, noto portale che si occupa di annunci immobiliari (e non solo). A dirigere questi 30 secondi di pura genialità sono stati Gibbo&Lori che già in passato avevano collaborato con l’azienda per la realizzazione di altri spot e pubblicità commerciali. Il “burbero”, solo all’apparenza, papà è interpretato da Giuseppe Croce, mentre i ragazzi sono Federico Milan e Marco Cinelli, due giovanissimi tiktoker molto attivi all’interno della comunità LGBTQ+.

Trenta secondi in cui cadono tutti i cliché: il burbero e premuroso padre che apre la porta e si trova di fronte un ragazzo. Tutte le raccomandazioni del caso (guidare piano, non utilizzare il telefono alla guida e il ritorno a casa entro l’1.30). Infine la “minaccia”: “Comportati bene, sennò ti faccio un…”. Poi la normalizzazione della normalità: dalla porta di casa esce il figlio dell’uomo, fidanzato con il ragazzo che – poco prima – aveva bussato a quella porta. I due scendono dalle scale e si scambiano un bacio. Ed lì che arriva l’ennesimo segno della normalità: il padre interrompe quel bacio gridando “copritevi”. E i due vanno via coprendosi con la bandiera arcobaleno.

Insomma, questo spot Idealista Pride 2021 è l’esatta sintesi della mission indicata dal PR&Communication Manager del portale, Vincenzo De Tommaso: “Da anni la nostra società è sensibile alle istanze della comunità LGBTQ+. In momento storico in cui si fa un grande ricorso al termine new normal vorremmo che la nuova normalità partisse da principi come il rispetto della persona, della sua identità e del suo orientamento sessuale. Siamo fermamente convinti che la grande marcia dei diritti della comunità LGBTQ+ parta dalla quotidianità del linguaggio, dalle famiglie, dalle nostre case”. Un video da far vedere e rivedere a tutti gli omofobi, compreso colui il quale ha sfregiato la lunga striscia arcobaleno installata lungo i corridoi della metro Colosseo di Roma.

(foto e video: da canale Youtube Idealista)