E’ bagarre sul futuro del palinsesto televisivo della Rai: il nuovo talk che avrebbe come conduttrice Lucia Annunziata dovrebbe andare in onda allo stesso orario di Un posto al Sole, fiction Rai tra le più amate in assoluto.

Un deputato grillino ha scritto un’interrogazione parlamentare a Mario Draghi per discutere dell’orario di messa in onda di “Un posto al sole”. Ma noi comici, ma cosa minchia dobbiamo fare?

Ma basta. — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) October 25, 2021

Il tema ha scaldato così tanto i cuori dell’opinione pubblica al punto che un deputato campano del Movimento Cinque Stelle, Luigi Iovino, ha presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio Mario Draghi affinchè “salvi” la fiction girata in Campania da ormai 25 anni.

L’interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle per difendere “Un posto al sole”

Sul tema oggi è intervenuta, più stuzzicata a dire il vero, Lucia Annunziata. Sulle colonne de il Fatto Quotidiano infatti è apparsa una sua intervista, molto breve, in cui la giornalista non si è voluta lasciare andare nè verso la realizzazione del nuovo programma e men che meno verso lo spostamento della soap. “C’è uno studio in corso che è ben lontano dall’essersi concluso in tutti i sensi, come la Rai può confermare – si legge sul sito diretto da Peter Gomez -. Stanno studiando se è possibile avere un talk nell’access perché non è una cosa semplice. Gli studi che ci sono per Un posto al Sole sono almeno tre o quattro”. E sul possibile conflitto con la soap “Un posto al sole sarà spostato? Se trovano una soluzione, io poi sono napoletana ci tengo. Ma secondo lei la Rai si vuole privare di questa soap così importante? Quando il progetto sarà finito lo valuteremo”.

Giù le mani da Un Posto al Sole!

Vogliono spostare #UPAS per fare spazio all’ennesimo talk show politico con l’ennesima Annunziata a invitare gli stessi della Gruber, di Berlinguer ecc., tutto quell’insopportabile circo di chiacchieroni e urlatori di professione.

Anche basta. — jean- jacques roussò (@janavel7) October 26, 2021

Insomma una querelle che ha fatto volare gli stracci anche sui social, dove i fan della serie si sono detti indignati per l’ennesimo talk al posto della pellicola a cui il pubblico è così affezionata.