Libero e il governo che odia i vecchi

“Stanno pensando “scenari” da galera. Trasformare le dimore dove abitano le persone che hanno compiuto i 65 anni in tombe per viventi. Lo ha comunicato a Di Martedì il ministro della Salute Roberto Speranza. Odiano i vecchi”: questo è l’incipit dell’articolo di Renato Farina che oggi Libero pubblica in prima pagina con audacia e sprezzo del ridicolo. Segnalando che il governo applicherà tre criteri d’età per regolare la libertà delle persone:

Fascia verde: sotto i 55 anni, liberi tutti, al lavoro in massa, si suppone bar, magari discoteca. Fascia grigia: tra i 55 e i 65, un mese di ulteriore quarantena, poi respireranno all’aperto. Fascia rossa: 65 e più. Achtung Banditen! Chiusi in casa a oltranza, misure drastiche, beni indispensabili solo consegnati a domicilio. Questi sono pazzi. Una misura così non c’entra nulla con la salute e la tutela delle categorie a rischio. È un ergastolo senza ora d’aria per chi è ritenuto pericoloso perché vuole vivere almeno un pochino prima di morire. Così gli anziani, i quali hanno capito benissimo che per loro non ci sono respiratori, se usciranno vivi da questa pestilenza, saranno già pronti per la morte, niente cremazione, saranno già mummificati. Perché non gli passate sotto l’uscio le bende per incartarsi da soli, magari con il balsamo cinese, grazie a Di Maio, per conservarsi come in Egitto?

Ora, vale appena la pena di spiegare en passant che se il governo odiasse davvero i vecchi direbbe che è tutto ok, escano pure anzi quasi quasi organizziamo una bella gita-premio a Bergamo o a Brescia, oppure vi facciamo visitare gli ameni colli del Lodigiano. E che semmai questo tipo di piano – che è ancora lontano dall’essere messo in azione, vista la situazione di totale emergenza – serve a tutelare la salute degli anziani e a permettere loro proprio di vivere di più, come auspica lo stesso Farina avendo evidentemente ancora capito poco o nulla dell’emergenza. Più che altro viene in mente che il giornale degli umarell che guardano la crisi del Coronavirus come i vecchietti scrutano i cantieri potrebbe dare il buon esempio. Escano loro a dimostrare l’incostituzionalità della tutela della vita e della salute degli anziani. E vediamo che succede.

