Il coupon di Libero per Berlusconi senatore a vita

Sia chiaro che i senatori a vita non servono a niente e vanno aboliti, spiegava qualche tempo fa Vittorio Feltri. Anche perché sono una “dittatura dei pannoloni”. Sarà per questo che oggi Libero e Vittorio Feltri propongono di fare senatore a vita Silvio Berlusconi: perché anche lui ormai non serve più a niente. Infatti su Libero è possibile ritagliare e inviare (magari via fax, siamo o non siamo nel 1980? E i piccioni? Cosa v’hanno fatto i piccioni viaggiatori?) un pregevole coupon con una petizione per Berlusconi senatore a vita. E si può anche mandare una mail a silviosenatoreavita@liberoquotidiano.it. Cosa volete di più dalla vita?