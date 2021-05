La lezione di Michele Bravi a Pio e Amedeo sul significato delle parole | VIDEO

Dopo Fedez, in tarda serata, anche Michele Bravi ha voluto lanciare un messaggio dal palco dell’Auditorio di Roma, dove si è tenuto il concerto del Primo Maggio. E già precisamente si è inserito nella discussione sollevata dal duo comico di Mediaset, che venerdì sera è andato in onda con l’ultima puntata di “Felicissima sera”. In sostanza avevano detto che le offese non risiedono nelle parole, ma nel come vengono usate: le parole non sono importanti, le intenzioni sì. A questo ha voluto rispondere Michele Bravi, raccontando la sua storia personale.

le parole di michele bravi come petali che si appoggiano sul cuore pic.twitter.com/GFVRHlMrL8 — nickarruta (@nick_fatato) May 1, 2021

E’ bello essere qua a celebrare e onorare i lavoratori, i lavoratori del mondo dello spettacolo quest’anno più ce mai. Io volevo solo fare una riflessione, perché in questo giorni si è parlato tantissimo dell’uso delle parole, e qualcuno ha anche detto che l’intenzione è molto più importante delle parole che si usano, e io una cosa da cantautore la voglio dire: io uso le parole proprio per raccontare la visione creativa del mondo, e per me le parole sono importanti tanto quanto le intenzioni. Le parole scrivono la storia, le parole, anche quelle già leggere, possono avere un peso da sostenere enorme. e la mia community lo sa bene. Io ci ho messo anni, tanti anni, a trovare la parole giuste per raccontare il mio amore per un ragazzo. E per me è un onore farlo adesso, qua, su questo palco. Grazie a voi, di avere ancora voglia di ascoltare gli artisti, di dare il giusto peso alle parole. Grazie mille.

Cosa avevano detto Pio e Amedeo

Il discroso di Pio e Amedeo aveva immediatamente sollevato molte polemiche. Ma cosa avevano detto? Ecco il discorso della coppia comica foggiana: