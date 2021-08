Il candidato leghista alle regionali in Calabria Leo Battaglia ha fatto lanciare da un elicottero un carico di mascherine “brandizzate” Lega lungo le coste da Sibari a Trebisacce: più della metà sono finite in acqua, inquinando il mare

Piove sulle spiagge della Calabria a ferragosto. Non sono gocce d’acqua, però, a cadere dal cielo. Bensì mascherine chirurgiche, imbustate nella plastica, e con un bigliettino in bella vista: “Omaggio della Lega, vota Leo Battaglia”.

La “genialata” inquinante delle mascherine della Lega lanciate dall’elicottero sulle spiagge in Calabria

Veri e propri “regali”, lanciati da un elicottero a bassa quota, metà dei quali è finito in acqua andando a inquinare il mare e la spiaggia. Una trovata non brillante da parte del candidato del Carroccio alle ultime elezioni regionali, dalla quale ha preso le distanze perfino un leghista di ferro come Claudio Borghi: “Se è vero, è un’iniziativa assai infelice”.

Mascherine sono piovute a Sibari, ma anche a Trebisacce, attorno alle 12. Lo racconta Nicola Lavitola su Facebook: “Un elicottero che procedeva in direzione Taranto lanciava buste di plastica con dentro mascherine e manifesti elettorali della Lega Salvini. L’elicottero volava basso, sicuramente al di sotto dei 150 metri, mettendo in pericolo la presenza di tutte le persone presenti sul litorale. Le buste (rigorosamente di plastica) lanciate in grandi quantità. Metà finivano in mare. Ho denunciato alla Guardia costiera e alla Guardia di Finanza”.

Non contento di aver imbrattato tutti i muri, oggi ci riprova inondando le spiaggie di ulteriori rifiuti (mascherine lanciate da un elicottero)#Calabria#NoLega pic.twitter.com/EgY5Kg5OfW — Luigi Carullo (@luigi_carullo) August 15, 2021

“Domenica di Ferragosto, Alto Jonio cosentino. Ore 12. Un elicottero a bassa quota vola sulle spiagge. Temiamo tutti ci sia un incendio. Invece scarica – e la maggior parte ovviamente finisce in mare – queste bustine di plastica contenenti una mascherina chirurgica con questa scritta. Ignobile forma di pubblicità politica. Non c’è limite alla strafottenza e al cattivo gusto. ovviamente ho segnalato a chi di dovere”, scrive su Facebook Alessia Alboresi, consigliere comunale di Corigliano Rossano.

Leo Battaglia non è nuovo a iniziative singolari di marketing politico: lo scorso 14 febbraio aveva fatto stampare un cartellone con una dichiarazione d’amore per Matteo Salvini. Inoltre molti fanno notare come il suo nome compaia imbrattando di bomboletta molti muri della Calabria ogni volta che si avvicina una tornata elettorale nella quale è candidato.