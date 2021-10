Mai come in queste amministrative il tema ideologico è stato messo al centro del confronto politico, tra gli assalti alla Cgil e alcune incomprensibili valutazioni dei candidati, su tutti quelle di Enrico Michetti in corsa per il Campidoglio, i vecchi nomi del passato hanno preso il controllo del dibattito.

— Enrico Michetti (@EnricoMichetti) October 7, 2021

Tra le gaffe che emergono dal passato ce n’è una quasi inspiegabile: in un suo vecchio intervento radiofonico Michetti aveva sostenuto che lo sviluppo industriale era stato fortemente agevolato dalle guerre.

Le lezioni hitleriane di Michetti alla radio: “Wehrmacht efficiente”

L’esempio per dimostrare la sua singolare teoria è ovviamente incentrato sulla Germania di Hitler. E di chi sennò. Lo riporta l’edizione di oggi di Repubblica su cui è trascritto l’intervento del tribuno in corsa per Roma. “Prendete la Wehrmacht con un albero di traverso del diametro di 90 centimetri su una sede stradale a doppia carreggiata del tempo, per cui 10 metri. Per rimuoverlo, nel 1937, ci metteva 28 minuti. Senza utilizzare l’esplosivo. Nel 1942 lo stesso albero veniva rimosso in 4 minuti – si legge nell’articolo a cura di Lorenzo D’Albergo su Repubblica -. Nel 1969 la Wehrmacht di Brema non riusciva a scendere sotto i 3 minuti. Questo fa capire che il territorio di guerra specializza, è la parte operativa, è quella che dà sensibilità, dà esperienza, dà capacità”. Poi prosegue “Quando i rappresentanti del popolo non contano più niente, vuol dire che c’è un’oligarchia che sta governando. E quando questa oligarchia serra i ranghi non serve più neanche l’oligarchia. Serve un uomo forte. Quando la situazione degenera, entra nel caos, serve un uomo forte che rimetta in ordine il Paese. E così si accede alle dittature”. Una citazione che se per molti non risulta nuova, sappiate che è perché l’avete sentita nella pellicola cinematografica Batman – Il Cavaliere Oscuro di Christofer Nolan.