Le dimissioni di Renzi smentite dal portavoce

Matteo Renzi avrebbe deciso di dimettersi. Lo scrive l’agenzia di stampa ANSA mentre da ieri sera si sa solo che il segretario del Partito Democratico ha programmato una conferenza stampa per il pomeriggio al Nazareno. Ma il suo portavoce Marco Agnoletti smentisce dopo poco.

Le dimissioni di Renzi

L’ipotesi di un passo indietro era stata scartata alla vigilia del voto, quando nessuno immaginava il crollo a cui si è assistito nel corso della notte. Alla luce dei dati, la parola “dimissioni” ha cominciato però a circolare fra gli ambienti dem. Fino alla resa di cui parla ora l’ANSA: ha detto ai suoi che si dimetterà. Secondo La7 anche i renziani avrebbero chiesto a Renzi di dimettersi. Renzi lascia quindi la poltrona di segretario del Partito Democratico ma rimane ovviamente senatore dopo la vittoria personale, larga, nel collegio di Firenze. Anche la Reuters riporta la notizia delle dimissioni di Renzi, citando l’ANSA. Poi arriva la smentita di Agnoletti: «A noi non risulta», scrive direttamente su Twitter.

Rimane per ora quindi soltanto l’annuncio della conferenza stampa per le 17 di oggi pomeriggio. Quello potrebbe essere il momento giusto per l’annuncio. Intanto la decisione di Matteo Renzi di lasciare la segreteria del Pd è confermata all’ANSA da fonte diretta e autorevole del partito.